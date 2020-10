DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden findet ein bis 13:00h verkürzter Handel wegen Allerheiligen am 31.10. statt.

TAGESTHEMA

Bund und Länder haben sich auf einen teilweise Lockdown mit deutlich schärferen Kontaktbeschränkung für den Monat November geeinigt, um die sprunghaft steigenden Corona-Neuinfektionen wieder unter Kontrolle zu bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief zu einer "nationalen Kraftanstrengung" auf. "Wir müssen handeln, und zwar jetzt", sagte Merkel nach Beratungen mit den 16 Ministerpräsidenten. "Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden." Ab Montag dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch maximal zehn Angehörige aus zwei Haushalten treffen. Auch Kneipen und Restaurants sowie alle Freizeitparks und Amateursporteinrichtungen sollen vorübergehend geschlossen werden. "Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause sowie der Betrieb von Kantinen", heißt es in dem Beschlusspapier von Bund und Ländern. Schulen und Kindergärten sowie Geschäfte unter Auflagen sollen jedoch geöffnet bleiben. Private Reisen sollten unterbleiben, und touristische Übernachtungen in Hotels sind im kommenden Monat verboten. Die Bürger sollten demnach auch auf überregionale Tagesausflüge verzichten. Auch seien Feiern im öffentlichen und privaten Raum "inakzeptabel", so der Beschluss. Kontakte sollten generell im November auf das absolut Notwendige minimiert werden. Die Kontaktbeschränkungen sollen "entsprechend von den Ordnungsbehörden sanktioniert" werden. Um Firmen aus der Gastronomie und dem Tourismusgewerbe, die von den coronabedingten Schließungen im November betroffen sind zu helfen, plant die Bundesregierung Finanzhilfen von bis zu 10 Milliarden Euro ein. Konkret sollen bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats erstattet werden. Die Hilfen gelten für Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern. Veranstaltungen, Konzerthäuser, Opern, Theater, Museen und auch Schwimmbäder sollen ebenso bis Ende November schließen wie etwa Freizeitparks, Fitnessstudios und Amateursport.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

VOLKSWAGEN (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 58.890 -4% 8 61.420 Operatives Ergebnis 2.937 -35% 8 4.541 Operatives Ergebnis* 2.855 -41% 5 4.816 Ergebnis vor Steuern 3.411 -33% 4 5.080 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.608 -31% 3 3.789 Erg je Vorzugsaktie 4,80 -37% 4 7,56 * vor Sondereinflüssen

AIXTRON (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 71 +34% 3 53 EBIT 7,9 +44% 2 5,5 Ergebnis je Aktie 0,06 +50% 3 0,04

MTU (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 931 -20% 17 1.161 EBIT bereinigt 74 -62% 17 193 Ergebnis nach Steuern bereinigt 48 -63% 17 131 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,94 -63% 17 2,53 Ergebnis nach Steuern 46 -64% 2 126 Ergebnis je Aktie 0,80 -67% 2 2,41 Free Cashflow 6,0 -91% 17 67

NEMETSCHEK

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 144 +4% 5 138 EBITDA 42 -1% 4 43 Ergebnis nach Steuern/Dritten 21 -61% 2 54 Ergebnis je Aktie 0,19 -60% 3 0,47

WACKER CHEMIE

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 1.204 -5% 11 1.268 EBITDA 177 +11% 11 160 EBIT 71 +189% 9 25 Ergebnis nach Steuern 44 -49% 8 86 Ergebnis je Aktie 0,83 -50% 9 1,67

Weitere Termine:

06:20 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q, Augsburg

07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Fashionette AG, Erstnotiz im Scale-Segment der Ffm Wertpapierbörse

09:15 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 3Q

11:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

11:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

11:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

21:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

24:00 DE/Metro AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots von EP GC

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Inditex SA 0,35 EUR Unilever NV 0,4104 EUR Unilever plc 0,3746 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.000 gg Vm zuvor: -8.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 89,6 zuvor: 91,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -11,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,5 Vorabschätzung: -15,5 zuvor: -13,9 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 778.000 zuvor: 787.000 13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +32,0% gg Vq 2. Quartal: -31,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Quartal: -1,8% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Dezember 2023 im Volumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 35 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 20 Mrd HUF

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.