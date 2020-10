Mathias Klenk ist Entwickler und Investor in der Digitalbranche und Mitgründer von Passbase, einem Start-up, das Online Identifikation vereinfachen und absichern will. Im Interview spricht er über den Wert von Datensicherheit und Trends in der Digitalbranche. Die Kernaussagen im Überblick: Verzehnfachung der Kunden, weil sich viele Firmen schnell digitalisieren mussten Viele Nutzer gehen unachtsam mit ihren Daten um Deutsche Start-ups im Bereich Datenschutz könnten weltweit führen Europäer machen ...

