Bei Hyundai Motor ging Mitte Oktober eine Ära zu Ende: Nach 20 Jahren an der Spitze des Autobauers, der unter seiner Ägide zur Nr. 5 der Welt wurde, nahm Vorstandschef Chung Mong-koo seinen Hut. Das Steuer über den Konzern bleibt aber in Familienhand, denn mit Chung Eui-sun lenkt nun sein Sohn die Geschicke.Und der hat ambitionierte Pläne. Seine Schwerpunkte will der Junior auf die Zukunftsthemen Wasserstoffantrieb, Autonomes Fahren und Robotik legen. Außerdem wollen die Südkoreaner bis 2025 10% des Weltmarktes für batterieelektrisches Fahren bedienen - schätzungsweise 3 Mio. Fahrzeuge. Der Weg dahin ist noch weit. In den ersten neun Monaten 2020 verkaufte Hyundai weltweit insgesamt 2,6 Mio. Autos, machte ...

