Vor zehn Tagen pfiffen es schon die Spatzen von den Dächern, jetzt ist es amtlich: Der spanische Telekomkonzern Telefonica und der Münchner Versicherer Allianz arbeiten beim Glasfaserausbau in Deutschland zusammen. Beide Unternehmen sollen jeweils zur Hälfte am neues Gemeinschaftsprojekt beteiligt sein. Die Nachricht verschafft der Allianz zu Handelsbeginn zumindest ein kleines Plus.Wie Telefonica am Donnerstag in Madrid mitteilte, sollen über sechs Jahre lang bis zu fünf Milliarden Euro investiert ...

