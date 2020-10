DJ EUREX/Bund-Future unverändert - EZB im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures notiert am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr unverändert bei 176,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,11 Prozent und das -tief bei 175,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.911 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 18 Ticks auf 228,46 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 4 Ticks auf 135,86 Prozent. Charttechnisch liegen die nächsten Widerstände für den Bund-Future bei 176,43 und dann bei 176,58, Unterstützungen bei 175,90 und 175,36 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Die meisten Beobachter gehen zwar nicht davon aus, dass die EZB die Geldpolitik bereits am Donnerstag lockern werde. Allerdings könnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Lockerung bereits ankündigen.

"Der Druck auf die EZB ist damit auf jeden Fall wieder gestiegen. Die Marktreaktion am gestrigen Handelstag könnte auch als Wink mit dem Zaunpfahl an die Notenbanker verstanden werden, mit weiteren Maßnahmen nachzulegen", so die DZ Bank. Denkbar wäre die Adjustierung des Tiering-Faktors oder die Ausweitung oder Verlängerung des PEPP-Programms. Ob bereits auf der aktuellen Ratssitzung neue Maßnahmen beschlossen würden, sei jedoch ungewiss. Diskussionen im EZB-Rat werde es auf jeden Fall geben.

October 29, 2020 03:43 ET (07:43 GMT)

