Der neue Lockdown in Deutschland trifft ThyssenKrupp mit voller Wucht. Der Konzern leidet mit seinen zyklischen Sparten wie dem Stahl oder den Autokomponenten ohnehin stark unter der Pandemie. Entsprechend kam die Aktie wieder unter Druck. Doch beim Stahl gibt es noch Hoffnung und positive Worte vor Spartenchef."Wir sehen wieder steigende Auftragseingänge", so ThyssenKrupp-Stahlchef Bernhard Osburg bereits am Mittwoch auf dem virtuellen Stahlgipfel des Wirtschaftsforums der SPD. Das macht Hoffnung, ...

