Traton sieht im Gesamtjahr starken Absatzrückgang Corona-Krise und Stellenabbau reißen Airbus in die roten Zahlen AIXTRON deutlich höhere Wachstumsdynamik in Q3 - Kräftiges Auftragsplus von 39% - Prognose bestätigt Aroundtown kommt bei Immobilienverkäufen voran Befesa bestätigt EBITDA-Prognose für 2020 Cropenergies zieht für Rocket Internet in SDax ein Deutsche Börse - Q3 Nettoerlöse 707,5 Mio (Prog 723,2) , bestätigt Prognose Dialyseanbieter FMC trotz Corona-Belastungen mit mehr operativem Gewinn Fresenius schlägt sich im dritten Quartal besser als erwartet Credit Suisse verdient weniger als erwartet LVMH und Tiffany einigen sich auf gesenkten Übernahmepreis (WSJ) Vor der Fusion mit Fiat Chrysler verkauft Peugeot einen Anteil von 7% am Zulieferer Faurecia ...

