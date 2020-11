Der November 2020 ist bis dato einer der besten Börsenmonate in der Geschichte des DAX. Ausgerechnet das Finale könnte in die Hose gehen: Zum Auftakt wird der deutsche Leitindex unterhalb der wichtigen Marke von 13.000 notieren, was zugegebenermaßen kein gutes Zeichen ist. Schon der Dow Jones hatte am Freitag die 30.000-Punkte-Marke nicht verteidigen können, wobei eine kleine Verschnaufpause durchaus gut tut.Auf Unternehmensseite machte Tesla am Freitag mit einem neuen Rekordhoch auf sich aufmerksam. ...

