Jessica Schwarzer: "Lockdown trifft die deutsche Wirtschaft hart - ich befürchte eine Pleitewelle"

Neue Kontaktbeschränkungen greifen deutschlandweit ab 2. November. "Es trifft die deutsche Wirtschaft hart. Ich befürchte eine Pleitewelle. Ob da die staatlichen Hilfen reichen, wird sich erst noch zeigen", sagt Jessica Schwarzer.

Kann die Wirtschaft einen neuen Teil-Lockdown überstehen? Die Aktienmärkte rutschen jedenfalls in einen Abwärtssog. "Gerade in so turbulenten Zeiten muss man seiner eigenen Strategie treu bleiben", so die Finanzjournalistin und Buchautorin bei Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch im Interview. Wo könnte der Dax zu Jahresende stehen? "Ich bin Grundoptimist. Ich sage mal bei 13.000 Punkten."

