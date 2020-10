Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zapft erneut den Schuldscheinmarkt an und platziert erfolgreich einen weiteren Jumbo über 730 Mio. EUR am Markt. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Transaktion um ein Vielfaches überzeichnet, wodurch das ursprünglich angepeilte Volumen von 200 Mio. EUR um das beinahe Vierfache angehoben werden konnte. Mit dem neuerlichen Platzierungsvolumen stemmt der Klinikbetreiber ...

