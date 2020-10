Unterföhring (ots) - Das gibt es nur bei "Pretty in Plüsch": Hardy Krüger Jr. und Jessica Paszka singen mit Plüsch-Puppen im Duett. Mit Maki-Puppe "Polly" bereitet sich Schauspieler Hardy Krüger Jr. auf den gemeinsamen Auftritt vor. Reality-Star Paszka bekommt Plüsch-Lauch "Kevin Puerro" als Profi-Gesangspartner an die Seite gestellt. Insgesamt sechs verrückte Promi-Puppen-Paarungen wollen Jury und Publikum auf der großen SAT.1-Bühne begeistern. Willkommen bei "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" - ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr, live in SAT.1.So funktioniert "Pretty in Plüsch - die schrägste GesangsshowDeutschlands"Sechs Puppen-Promi-Duette ("Puppette") versuchen in vier LiveshowsJury und Zuschauer mit einzigartigen gemeinsamen Performances vonWoche zu Woche neu zu verzaubern. Die dreiköpfige Jury um SängerinSarah Lombardi, Schauspieler Hans Sigl und einem wöchentlichwechselnden Gast-Juror bewertet die Auftritte und gibt ihr Urteil ab.Aber am Ende entscheiden alleine die Zuschauer im Live-Voting, welche"Puppette" in der nächsten Show erneut auf der "Pretty inPlüsch"-Bühne auftreten dürfen und welches Duo die SAT.1-Showverlassen muss.Bei "Pretty in Plüsch" zeigen die Puppen den Promis wie es gehtIn der weltweit einzigartigen, neuen Gesangsshow "Pretty in Plüsch"sind die Puppen die Profis: Plüsch-Maki "Polly", Plüsch-Lauch"Kevin", Plüsch-Diva "Francesca" & Co. nehmen jeweils einenProminenten an die Hand und bereiten ihn im Coaching von Woche zuWoche auf das gemeinsame Live-Gesangs-Duett auf der großenSAT.1-Showbühne vor. Im Duo wollen sie Jury und Zuschauer in bis zuvier Liveshows überraschen und begeistern. Wie kommen die ungleichenPaare im Training miteinander klar? Wer zeigt die größte Entwicklung?Welches Duett harmoniert am besten auf der Bühne?Hardy Krüger Jr.: "'Pretty in Plüsch' ist mein erster Auftritt alsSänger - und dann gleich noch live. Ich bin einfach froh, dass ichmit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seitehabe, die mir wertvolle Gesang-Tipps gibt und mir die Nervositätnimmt. Sie ist auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar,aber ihre kraftvolle Stimme wird die Zuschauer umhauen. Gemeinsamrocken wir die Show!"Maki-Puppe "Polly": "Ich bin ein sanfter Coach, aber wenn Hardy nichtkooperiert, kann ich auch anders ..."Jessica Paszka: "Kevin Puerro wirkt auf den ersten Blick vielleichtetwas schüchtern. Aber der Lauch hat es faustdick hinter den Ohren.Musikalisch kann ich richtig viel von ihm lernen. Bin schon totalgespannt auf das Coaching - das wird sicher ein Riesenspaß!"Plüsch-Lauch "Kevin": "Jessica ist ein Traum für jeden Coach. Sie istja eigentlich Rosen gewohnt. Hoffentlich mag sie auch Lauch?!"Michelle Hunziker moderiert die Show-Weltpremiere. "Pretty in Plüsch"ist eine Eigenentwicklung von Endemol Shine Germany und wird live inKöln produziert."Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" abFreitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunication & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4747884