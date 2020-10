Eine Umfrage zeigt, dass die Covid-19-Pandemie die Nachfrage für Bitcoin erhöht hat. Dabei gibt es ein deutliches Gefälle zwischen den Generationen. Das zweite Jahr in Folge hat Grayscale, der weltweit größte Vermögensverwalter für digitale Währungen, Investoren zu Bitcoin und Co. befragt. Da immer mehr Leute sich für digitale Assets interessieren, versucht Grayscale eine Vielzahl von Perspektiven und Forschungsergebnissen zu beleuchten. Dadurch will das Unternehmen herausfinden, wie digitale Währungen in das globale Finanzsystem passen. In ...

