Die Zahlensaison bei den großen Goldproduzenten ist in vollem Gange. Gestern legten mit Agnico, Alamos und Coeur gleich drei Konzerne Zahlen vor - und alle drei konnten die Analystenschätzungen teils deutlich übertreffen. Dazu hoben Agnico und Alamos die Dividende an. Das hat auch Newmont bereits getan. Doch die Zahlen der Nummer eins der Goldbranche kommen erst heute am frühen Nachmittag.Analysten gehen von einem Gewinn von 0,83 Dollar je Aktie aus, der Umsatz (bei Goldproduzenten eher von untergeordneter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...