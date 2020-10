Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer vorübergehenden Schwächephase hat sich der deutsche Rentenmarkt nun doch als Hort der Sicherheit hervorgehoben, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe zunächst kräftig zugelegt und bei 176,43 ein neues Kontrakthoch markiert, anschließend habe er aber seine Gewinne wieder abgegeben. Die Peripheriespreads seien gestiegen. Für ein gehöriges Maß an Unsicherheit würden das Infektionsgeschehen und weitere Beschränkungen sowie Verzögerungen beim US-Hilfspaket sorgen. Die US-Wahl und fehlende Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen seien ebenfalls zu nennen. Zudem könnten Marktteilnehmer, die auf eine schnelle Reaktion der EZB wetten würden, heute enttäuscht werden. Indes sei die Erweiterung der 15-jährigen Bundesanleihe problemlos verlaufen. Das Papier sei bei einer Zuteilungsrendite von minus 0,46% immerhin 1,4-fach überzeichnet gewesen. Heute stünden Auktionen in Italien mit einem Gesamtvolumen von bis zu 6,5 Mrd. EUR auf dem Programm. Im Angebot seien 5- und 10-jährige BTPs sowie eine 5-jährige Nullkuponanleihe. ...

