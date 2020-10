Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Der führende Online-Trading-Broker, IronFX, hat die IronFX Trading School (https://www.ironfx.com/en/ironfx-trading-school) ins Leben gerufen, eine spezielle Schulungsseite für das Online-Trading, die sowohl Anfängern als auch professionellen Tradern Unterstützung bieten soll.Die IronFX Trading School hat es sich zur Aufgabe gemacht, die richtigen Werkzeuge, Lehrartikel und Tradingstrategien zur Verfügung zu stellen, um Tradern zu helfen, ihre Tradingziele zu erreichen. Die Trader und Investoren von IronFX können auf eine Fülle von Tradingressourcen zugreifen, um ihre Fähigkeiten zu schärfen, ihre Tradingstrategien zu optimieren und die richtigen Gelegenheiten zu erkennen und zu ergreifen. Ausgehend von der Prämisse, dass große Trader nicht geboren, sondern gemacht werden, hat sich die Trading-Schule zum Ziel gesetzt, die Grundlagen des Online-Tradings (https://www.ironfx.com/en/trading) aufzubauen sowie exklusive Einblicke für professionelle Trader zu vermitteln. Die IronFX School umfasst Seiten zu verschiedenen Aspekten des Tradings, einschließlich eines "Wirtschaftskalenders", "Trading News", "Devisenstrategie", "Was ist Forex", "Trading für Anfänger", "Trading für Profis", "Videos" und "Devisentradging Glossar".sagte Andreas Efstathiou, Senior Analyst bei IronFX mit den Worten: "Unser Team hat wirklich hart gearbeitet, um die Tradingschule wie ursprünglich geplant auf den Weg zu bringen, und wir hoffen, dass unsere Trader den Inhalt gut nutzen werden. Wir wollten Ihre Anlaufstelle für alle Tradinginhalte schaffen, damit unsere Analysten und Finanzstrategenexperten ein breiteres Publikum erreichen können. Für viele Trader stellt der Online-Trading ein anspruchsvolles und komplexes Unterfangen dar. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, jedem einzelnen unserer Trader die Erfahrung so angenehm und stressfrei wie möglich zu machen, damit sie verschiedene Tradingstrategien ausprobieren und die Märkte in einer für sie geeigneten Weise erkunden können."Mit der Trading School von IronFX können Trader von exklusiven Schulungs- und Tradingmaterialien, schnellem und einfachem Zugang zu Trading-Einblicken, klaren und prägnanten Inhalten zu allen Themen rund um den Forex, informativen Videos, den neuesten Finanznachrichten und maßgeschneiderten Recherchen auf mehreren Ebenen für Anfänger und professionelle Trader profitieren.Die Trading School ist die jüngste Ergänzung des langfristigen Engagements von IronFX für qualitativ hochwertige Forschung und Ausbildung. Seit Jahren liefert das Unternehmen detaillierte Marktkommentare von einem der weltweit größten und erfahrensten Teams für globale Kundenbetreuung. IronFX und seine international angesehenen Strategen sind auf Bloomberg, BBC World, CNN, Sky News, Reuters, BNN und CNBC erschienen und wurden im Wall Street Journal, The Telegraph, Investment Europe und zahlreichen anderen Publikationen vorgestellt.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ironfx.com (https://www.ironfx.com/).Risikowarnung: Sämtliches Trading ist mit Risiken verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1216050/IronFX_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027300Original-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146745/4747920