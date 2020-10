Gilead Sciences: Remdesivir kann die Erwartungen nicht erfüllen

Nicht jeder ist so von der Wirksamkeit des ursprünglich gegen Ebola entwickelten Mittels Remdesivir (Markenname: Veklury) überzeugt wie zum Beispiel US-Präsident Donald Trump. Nun zeigt sich womöglich auch, dass Remdesivir auch in finanzieller Hinsicht für Gilead Sciences (WKN: 885823 / ISIN: US3755581036) nicht die erhoffte Wirkung haben könnte.

Nachfrage schwächer als erwartet

Das US-Biotechnologieunternehmen setzte im dritten Quartal 2020 rund 873 Mio. US-Dollar mit Remdesivir, dem einzigen in den USA zugelassenen Medikament für COVID-19-Patienten, um. Analysten hatten jedoch laut Refinitiv im Schnitt einen Wert in Höhe von 960 Mio. US-Dollar erwartet.

Außerdem musste Gilead seine Umsatzerwartungen nach unten schrauben. In der Spitze traute sich das Management konzernweit lange Zeit Umsatzerlöse in 2020 in Höhe von 25 Mrd. US-Dollar zu. Nun wurde das obere Ende der Prognose auf 23,5 Mrd. US-Dollar gesenkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...