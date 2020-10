Erholungseffekte - die SANHA GmbH & Co. KG hat in den ersten neun Monaten 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 71,2 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 75,3 Mio. Euro) und liegt damit nach eigenen Angaben im Rahmen der aufgrund der Coronavirus-Pandemie angepassten Planung. Nach dem coronabedingt starken Umsatzeinbruch im zweiten Quartal zeigte das dritte Quartal somit deutliche Erholungstendenzen.

Dennoch bleibt es auf Neunmonats-Sicht erwartungemäß bei einem umsatzbedingten Rohertragsrückgang gegenüber dem Vorjahr. So erreicht der Rohertrag 39,9 Mio. Euro und lag damit rund 8 % unter dem Vorjahr (43,4 Mio. Euro).

Operative Kennzahlen

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging von 9,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten ...

