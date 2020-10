Nach einer Bauphase von fast zweieinhalb Jahren hat die Eyemaxx Real Estate AG beim Projekt Sonnenhöfe in Schönefeld bei Berlin plangemäß die ersten Gebäude an die Käufer übergeben. Im Rahmen eines Forward Sales hatte Eyemaxx, gemeinsam mit dem Projektpartner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG, das komplette Großprojekt Ende 2018 an eine Gruppe großer institutioneller Investoren verkauft. Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...