VW Vzg.-Calls mit 69%-Chance bei Kurserholung auf 135 Euro

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) trat nach ihrer Kurserholung von 79,93 Euro vom 19.3.20 bis zum 8.6.20, als die Aktie bei 155,54 Euro auf das höchste Niveau seit dem März-Crash anstieg, in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 125 Euro bis 150 Euro ein. Im Zuge der schwachen Börsenentwicklung der vergangenen Woche gab die Aktie von 140 Euro (23.10.20) um bis zu elf Prozent auf 124,02 Euro (28.10.20) nach.

Nach der Veröffentlichung von über den Erwartungen liegenden Gewinn- und Umsatzzahlen startete die Aktie trotz des nach wie vor wenig erfreulichen Ausblicks im frühen Handel des 29.10.20 mit einem 2-prozentigen Kursanstieg in den Handelstag. Kann die Aktie, die in der neuesten Analyse von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 145 Euro als haltenswert eingestuft wurde, nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage zumindest wieder auf 135 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt vor zwei Tagen, am 27.10.20), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 14.12.20, BV 0,1, ISIN: CH0533627979, wurde beim Aktienkurs von 126,92 Euro mit 0,64 - 0,65 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 135 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,96 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 116,67 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 116,67 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JC1JLC8, wurde beim Aktienkurs von 126,92 Euro mit 1,07 - 1,08 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen eine Erholung auf 135 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,83 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 111,137 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 111,137 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW0JNC4, wurde beim Aktienkurs von 126,92 Euro mit 1,63 - 1,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 135 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,38 Euro (+45 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de