Abiomed (NASDAQ: ABMD) hat die Behandlung der ersten beiden Patienten mit der expandierbaren perkutanen Herzpumpe Impella ECP bekannt gegeben. Impella ECP ist die kleinste Herzpumpe der Welt. Sie hat beim Einsetzen und Herausnehmen aus dem Körper einen Durchmesser von 9 French (Fr) dies entspricht 3 Millimetern. Im Herzen dehnt sie sich aus, während sie die Pumpfunktion des Herzens unterstützt und Spitzenvolumenströme von mehr als 3,5 l/min erreicht.

Der erste Impella ECP-Patient wurde von Amir Kaki, MD, behandelt, einem interventionellen Kardiologen und Leiter der mechanischen Kreislaufunterstützung am Ascension St. John Hospital in Detroit. Der Patient litt an einer schweren Verengung seiner Koronararterien. Dr. Kaki öffnete erfolgreich die Arterien des Patienten durch mehrere perkutane Eingriffe mit Unterstützung von Impella ECP, darunter eine Atherektomie und zwei einminütige Balloninsufflationen.

Der zweite Patient wurde im Christ Hospital in Cincinnati von Timothy Smith, MD, behandelt, einem interventionellen Kardiologen und Leiter der kardiovaskulären Intensivstation sowie der Programme für kardiogenen Schock und ECMO-Therapien. Bei diesem Patienten lag eine schwere Verengung der Koronararterien vor, darunter eine komplexe Erkrankung der linken Hauptgabelung und eine niedrige Auswurffraktion. Die perkutane Koronarintervention wurde mithilfe der Impella ECP erfolgreich durchgeführt.

"Das Ascension St. John Hospital ist sehr erfreut, als erstes Herzzentrum an diesem bedeutenden Meilenstein für Patienten im Rahmen der frühen Machbarkeitsstudie der kleinsten Herzpumpe beteiligt zu sein", so Dr. Kaki. "Diese neue Technologie erlaubt einen weniger invasiven Ansatz, der letztlich eine bessere Heilung und Genesung ermöglicht."

"Diese bahnbrechende Technologie wird mehr Ärzten dabei helfen, den Patienten die kritische hämodynamische Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen", kommentiert Dr. Smith. "Im konkreten Fall ermöglichte Impella ECP den Eingriff, indem die Pumpe für hämodynamische Stabilität sorgte, während wir eine komplexe Erkrankung bei einem Patienten mit niedriger Auswurffraktion behandelten."

Impella ECP wird im Rahmen einer frühen Machbarkeitsstudie der US-amerikanischen Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA geprüft. Sie soll bei Patienten, die sich einer Hochrisiko-PCI unterziehen, für eine vorübergehende Kreislaufunterstützung und linksventrikuläre Entlastung sorgen. Impella ECP wird mithilfe einer kleinkalibrigen 9 Fr-Einführschleuse eingeführt. Sie verlässt die Schleuse in der absteigenden Aorta und dehnt sich dann aus. Mit einem speziell entwickelten Pigtail wird sie ohne Führungsdraht durch die Aortenklappe in den linken Ventrikel vorgeschoben und pumpt von dort aus. Nach Abschluss des Eingriffs wird die Pumpe erneut in die 9 Fr kleine Schleuse eingeführt und entfernt.

"Impella ECP ist Teil der Anstrengungen von Abiomed, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, bahnbrechende Technologien zu patentieren und die Patientenergebnisse mithilfe kleinerer, intelligenterer und besser vernetzter Technologien zu optimieren", so Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von Abiomed.

Der primäre Endpunkt der frühen Machbarkeitsstudie der FDA ist die erfolgreiche Platzierung, Anwendung und Aufrechterhaltung einer adäquaten hämodynamischen Unterstützung sowie die zusammengesetzte Rate schwerwiegender gerätebedingter unerwünschter Ereignisse während eines Hochrisiko-PCI Eingriffs. Das Prüfprotokoll sieht die Aufnahme und Behandlung von bis zu fünf US-amerikanischen Patienten vor, die eine Revaskularisierung benötigen. Bei erfolgreicher Behandlung werden weitere Patienten in die Studie aufgenommen, sofern die Genehmigung der FDA vorliegt.

Die Impella ECP befindet sich in der Erprobungsphase. Ihr Einsatz ist durch Bundesgesetze auf Anwendungen zu Studienzwecken beschränkt.

