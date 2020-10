Börsengang mitten im Kursrutsch. Fashionette kommen zu 31 Euro an die Börse. Weniger als gehofft. Der erste Kurs nochmals deutlich tiefer... Die Preisspanne war zwischen 30 und 38 Euro. 37 Millionen Euro nimmt das Unternehmen ein. Weniger als gedacht. Was tun Sie damit, CEO Daniel Raab? Und wie zufrieden sind Sie mit dem Debüt an der Börse in recht schwierigen Zeiten? Fragen von Antje Erhard. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/