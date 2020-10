Amerika wählt. Im Vorfeld heißt es: Die Börsen können mit beiden Kandidaten leben. Doch was sind die Szenarien für die Wirtschaft? Fragen von Antje Erhard an Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank: Was wären Trump's Herausforderungen in einer zweiten Amtszeit? Sind die Steuererhöhungspläne von Biden das richtige Signal in der Krise? Was würde sich an der Notenbankpolitik ändern? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/