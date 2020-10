München (ots) - Gibt es etwas Schöneres als schauderhaft-schreckliche Schauerfilme zu Halloween kredenzt zu bekommen? Auf der Jagd nach den wirklich ungeheuerlich-abscheulichsten Grusel-Zelluloid-SchleFaZ-Klassikern haben sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten in ihre Totengräber-Kostüme geworfen und sind tief in die Filmgruft des Grauens hinabgestiegen. Aus der schwärzesten Ecke der Filmgeschichte haben sie pünktlich zum heiligen Halloween-Abend zwei schonungslose Schundfilmschocker geborgen - "SchleFaZ: Vampirella" und "SchleFaZ: Insel der Ungeheuer"!Fans von menschenfressenden Monsterviechern und bissigen Blutsaugern dürfen sich freuen auf ein horrorhaftes Halloween-Doppel-Pack der Extraklasse. Wir wickeln das Bonbonpapier nochmal um zwei alte SchleFaZ-Kamellen und werfen diese zurück ins schutzlose TV-Programm. TELE 5 serviert feinsten SchleFaZ-Süßkram bis zum bittersüßen Zahnschmerz mit Hirnfraß-Garantie.Ab 20.15 Uhr startet "SchleFaZ: Vampirella" und gleich im Anschluss folgt für die furchtlosen Trashfilmfans Runde Zwei mit "SchleFaZ: Die Insel der Ungeheuer".Unser Halloween wird kein Zuckerschlecken! Das Motto: die Süßigkeiten könnt ihr an der Tür verschenken, bei uns gibt's Saures mit Olli und Päter!"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von fairmedia (www.fairmedia.de (http://www.fairmedia.de/)) im Auftrag von TELE 5.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4747984