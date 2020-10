Kloten/Stein am Rhein (awp) - Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano (PM) hat sich im dritten Quartal 2020 eindrücklich vom im zweiten Quartal erlittenen Corona-Einbruch erholt. Die Visibilität ins zweite Halbjahr bleibt aber gering. Konkret nahm der Bruttoumsatz um 12,8 Prozent auf ein Rekordniveau von 196,2 Millionen Euro zu. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, betrug das Wachstum gar 15,5 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...