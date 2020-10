DJ EZB hat keine Einwände gegen Frank Elderson

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat keine Einwände dagegen, dass der Niederländer Frank Elderson Mitglied des EZB-Direktoriums wird. Er würde dort den am Jahresende ausscheidenden Luxemburger Yves Mersch ersetzen. Elderson ist derzeit Exekutivdirektor der Aufsicht bei der niederländischen Zentralbank und Mitglied des Aufsichtsgremiums der EZB.

Er ist außerdem Vorsitzender des Network for Greening the Financial System (NGFS), einem Netzwerk aus Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, das sich für ein nachhaltigeres Finanzsystem stark macht. Nach Stellungnahmen durch den EZB-Rat und das Europäische Parlament ernennt der Europäische Rat das neue Direktoriumsmitglied.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 05:24 ET (09:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.