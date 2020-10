Investoren erhalten so die Möglichkeit, nachhaltig in Anlageklassen zu investieren, die bis dato beim Thema Nachhaltigkeit zum Teil unterrepräsentiert waren.Die Swisscanto Holding AG, die Investmentgesellschaft öffentlich-rechtlicher Institute in der Schweiz unter dem Dach der Zürcher Kantonalbank, weitet das Angebot nachhaltiger Fonds deutlich aus. Der im Frühjahr angekündigten Verpflichtung gegenüber dem Pariser Klimaziel bei aktiven Anlagefonds der traditionellen Anlageklassen folgt jetzt die Umbenennung der entsprechenden Fonds mit dem Zusatz Responsible und eine damit einhergehende Anpassung der Anlagepolitik dieser Fonds.

