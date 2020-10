Die Quartalszahlen bieten keine große Überraschung: Die Corona-Pandemie und der geplante Abbau tausender Jobs haben den Flugzeugbauer im Sommer tief in die roten Zahlen gerissen. Doch Airbus-Chef Guillaume Faury sieht in der schwersten Krise der Luftfahrtbranche Grund zur Hoffnung. Die Airbus-Aktie reagiert positiv - vorübergehend.Unter dem Strich verbucht Airbus im dritten Quartal einen Verlust von 767 Millionen Euro nach einem Gewinn von 989 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Toulouse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...