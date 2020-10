Der Marktbetreiber Deutsche Börse hat gestern nach Handelsschluss die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Da sich die Börsen im Sommer eher weniger schwankungsanfällig zeigten, ging das Geschäft zurück. Im Winter könnte die Aktie hingegen wieder an Schwung zulegen.Wegen der ruhigeren Lage an den Finanzmärkten und den anhaltend niedrigen Zinsen hat die Deutsche Börse weniger umgesetzt und verdient. Die Nettoerlöse seien in den Monaten Juli bis September um knapp vier Prozent auf 707,5 ...

