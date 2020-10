Heidelberg (ots) - Weil sich das Coronavirus weiter ausbreitet und erneute Schulschließungen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen vermieden werden sollen, trifft der Heidelberger Bildungsanbieter F+U weitreichende Maßnahmen: Zusätzlich zum bestehenden Hygienekonzept werden am F+U Bildungscampus in Heidelberg künftig SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests zur präventiven Testung durchgeführt. Außerdem setzt die F+U auf automatisierte Körpertemperaturmessung in den Eingangsbereichen sowie UV-Lampen zur Reduzierung von Infektionserregern.Nach den Herbstferien geht es los: Schüler*innen, Studierende, Teilnehmer*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der F+U können - auf freiwilliger Basis - direkt am Heidelberger Campus einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Dafür wurde auf dem Schulgelände - unter ärztlicher Aufsicht - eine eigene mobile Teststation eingerichtet. Die Möglichkeit zur Testung wird zu festen Zeiten sowie nach Bedarf von medizinischem Fachpersonal unter Verwendung eines bei der Person entnommenen Nasen-Rachen-Abstrichs durchgeführt.Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests liegt innerhalb von 15-20 Minuten vor und liefert den Lehrkräften und Schüler*innen somit eine schnelle Antwort auf den Infektionsstatus. Dies kann für die Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 entscheidend sein.Die F+U hat ihr Testkonzept unter ärztlicher Beratung von Dr. med. Erhard Siegel, Ärztlicher Direktor des St. Josefskrankenhaus Heidelberg, sowie dem Facharzt für HNO-Heilkunde und Gelbfieber-Impfarzt des Landes Baden-Württemberg, Dr. Herbert A. Zeuner erarbeitet."Wir möchten einen Beitrag für mehr Sicherheit an unseren Schulen und anderen Bildungseinrichtungen leisten", so F+U-Geschäftsführer Oliver Sauer. Die Antigen-Schnelltests können beispielsweise zum Einsatz kommen, wenn eine Klasse in Quarantäne muss, der restliche Schulbetrieb aber weiterläuft. Eltern können ihre Kinder, Geschwisterkinder und sich selbst dann freiwillig in der mobilen F+U-Teststation testen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. "Ziel aller Anstrengungen muss es sein, die Schulen weiter offen zu halten - im Sinne der Entwicklung und Bildung der Kinder und Jugendlichen und der Betreuungssituation für die Eltern", so Sauer weiter.Freiwillige Körpertemperaturmessung an den Eingängen - UV-Licht gegen InfektionserregerEin weiterer Baustein im Kampf gegen Corona ist eine automatische Messung der Körpertemperatur beim Zugang zu den Schulen, Hochschulen und Akademien am Heidelberger F+U Bildungscampus. Das System misst die menschliche Körpertemperatur berührungslos in Zehntelsekunden per Infrarot-Kamera. Der Fiebertest erfolgt ohne Datenspeicherung und basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.Zusätzlich werden in allen Eingangsbereichen und Fluren am F+U Bildungscampus UV-Lampen eingesetzt, um die Ausbreitung von Keimen einzudämmen. Das UV-Licht wird in den nächsten Wochen zu Desinfektionszwecken die ganze Nacht über eingeschaltet bleiben.Pressekontakt:F+U Schulen | Hochschulen | Akademien Christina Horn, Marketingleitung Mobil: +49 160 962 48 425 Tel. 06221 7050-332 Email: christina.horn@fuu.de Kurfürsten-Anlage 64-68 69115 Heidelberg www.fuu.deFolgen Sie der F+U in den sozialen Medien @fuu.bildungscampusOriginal-Content von: iba - Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129382/4748025