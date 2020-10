Lang&Schwarz ist ein Börsenhändler und außerbörslicher Handelsplatz, der sich aber in den letzten Jahren zu einem Fintech Proxy gewandelt hat. Lang&Schwarz ist nämlich der Emittent der Wikifolio Zertifikate (Wie ich auch verwalte) und auch der Handelspartner des erfolgreichsten Mobile Brokers Trade Republic, wo man für 1 Euro Aktien sehr einfach per Mobile App handeln kann. Auch wenn das Modell nicht ohne Risiken ist, sollte Lang&Schwarz von der guten Entwicklung und auch dem erhöhten Handelsvolumen von Privatanlegern in Deutschland stark profitieren. Dafür erscheint die Aktie mit einem KGV von um die 5 sehr günstig. Welche Position die Aktie in meinem Portfolio […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...