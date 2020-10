Wallstreet Online ist das aktivste Finanzforum in Deutschland und auch selber börsennotiert. Zu dem Unternehmen gehört aber nicht nur das Portal WO, sondern auch Finanznachrichten.de, Ariva und Boersennews. Seit längerem vermarktet man auch Fonds ohne Ausgabeaufschlag mit Fondsdiscount, ein echter Clou ist den Unternehmen aber mit Smartbroker gelungen. Dank der Auswahl verschiedener Handelsplätze ist dieser günstige Onlinebroker (Ab 0Euro), der beste Allroundanbieter derzeit in Deutschland. Grund genug also mit den beiden Vorständen einmal ein interessantes Interview zu führen, was man hier findet: ...

