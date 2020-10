Nemetschek: Kräftiges Umsatzplus und starker Geschäftsausblick

Diese Nachrichten dürften bei Aktionären von Nemetschek (WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907) für Freude sorgen: Der Anbieter von Software für Architekten, Ingenieure und die Bauindustrie präsentierte gute Zahlen zum dritten Quartal und hat deshalb die Prognose für das Gesamtjahr 2020 angehoben.

Deutlicher Umsatzanstieg

Wie der im TecDAX und im MDAX notierte Konzern am Donnerstagmorgen in München bekanntgab, stieg der Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 8 Prozent auf rund 149 Mio. Euro an. In den ersten neun Monaten 2020 wurde damit ein Umsatzplus von ebenfalls 8 Prozent auf 437 Mio. Euro verbucht.

Laut Nemetschek bleiben im dritten Quartal Wachstumstreiber die wiederkehrenden Umsätze aus Software-Service-Verträgen und Subskription mit einem Umsatzplus von 18 Prozent auf 90 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse sogar um 22 Prozent. Damit stieg der Anteil wiederkehrender Erlöse am Konzernumsatz in den ersten neun Monaten auf rund 61 Prozent (Vorjahreszeitraum: 54 Prozent).

Gewinnanstieg

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal bei 0,22 Euro (25 Mio. Euro) und damit leicht über dem Niveau vom dritten Quartal 2019 (0,21 Euro). In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Gewinn je Aktie damit auf Jahressicht um drei Prozent auf 0,59 Euro (68 Mio. Euro).

Den vollständigen Artikel lesen ...