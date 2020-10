München (ots) -Evangelischer Gottesdienst zum ReformationstagÜbertragung aus der Evangelischen Stadtkirche Bad Hersfeldam Samstag, 31. Oktober 2020, um 10:00 Uhr"Haltung bitte!" - Unter diesem Thema steht der Fernsehgottesdienstzum Reformationstag aus der Evangelischen Stadtkirche Bad Hersfeld.Die Predigt halten Pröpstin Sabine Kropf-Brandau und PfarrerFrank-Nico Jaeger. In der Liturgie wirken Lea-Katharina Müller,Philipp Huber, Nikica Lißner, Paula Waap und Torsten Wiegand mit.Musikalisch gestaltet den Gottesdienst ein fünfköpfiges Vokalensembleunter der Leitung von Bezirkskantor Sebastian Bethge, der auch Orgelspielt. Die kirchliche Leitung hat Claudia Rudolff.Redaktion: Philipp Engel (hr)"Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 31. Oktober 2020, um 23:50 Uhrspricht Lissy Eichert, aus Berlin. Ihr Thema: Mal wieder Gott fragen.Eine mutige IrritationDie Gedanken und Gefühle fahren Achterbahn. Angst um die Existenz.Vor sozialer Isolation. Vor dem Krankwerden. Zahlen und Fakten haltendieses Gedankenkarussell nicht an. Im "Wort zum Sonntag" schlägtLissy Eichert einen Perspektivwechsel vor, weg vom Ich, hin zum DuGottes: Was denkst Du, Gott? Eine mutige Irritation.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)Katholischer Gottesdienst zu Allerheiligen aus St. Stephan inKarlsruheam Sonntag, 1. November 2020, um 10:00 UhrÜbertragung aus der Kirche St. Stephan in Karlsruhe. Zelebrant istDekan Hubert Streckert. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienstvom Vokalensemble "Stephanus Consort" und von Bezirkskantor PatrickFritz-Benzing.Redaktion: Ute Beatrix Giebel (SWR)"Abschied vom Leben - Was am Ende wichtig ist" ist Thema derSendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 1. November 2020, um 17:30 Uhr.Die Zahl kirchlicher Bestattungen nimmt kontinuierlich ab, aber nichtder Wunsch nach einer würdevollen und individuellenAbschiedszeremonie. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wieelementar dieses Bedürfnis ist: Die strengen Auflagen fürBeerdigungen wurden als schmerzlich empfunden. Der Film von HenrikeSandner stellt Menschen vor, die ihre eigenen Erfahrungen mit dem Todhaben, und sich für ein bewusstes Abschiednehmen stark machen.Christa Fredrich hat ihren Mann bis zu seinem Tod begleitet und ihmden Wunsch nach einer Erdbestattung erfüllt. Es war ein langer,schmerzlicher Prozess des Abschieds, sagt Christa Fredrich, aber siesei dankbar für jede Minute. Ihre Geschichte zeigt, wie wichtig esist, den Wünschen des Sterbenden zu entsprechen, aber auch deneigenen Bedürfnissen als Angehöriger.Juliane Uhl will, dass sich Menschen für das Abschiednehmen mehr Zeitgönnen. Anonyme Bestattungen und das Urnengrab auf der Wiese nehmenzu. Am Ende gibt es keinen Ort für die Trauer. Die Soziologin JulianeUhl hat deshalb das Projekt eines Friedgartens entwickelt. Auch derBestatter Eric Wrede plädiert dafür, sich Zeit zu nehmen. Er bietetden Menschen an, selbst eine Urne zu bauen, um sich ganz persönlichzu verabschieden. Der Fotograf Walter Schels hat mit Menschen imHospiz über ihre letzte Lebensphase gesprochen und sie um dieErlaubnis gebeten, sie vor und nach ihrem Tod fotografieren zudürfen. Für ihn war es eine Möglichkeit, seine eigene Angst vor demThema Tod zu überwinden. Den Porträtierten gibt es die Möglichkeit,als eine Art Abschiedsbotschaft ein friedliches Bild zu hinterlassen.Gerade wenn weniger Menschen eine Bindung an Kirche und Glaube habenund deshalb traditionelle Rituale nicht mehr selbstverständlich sind,ist es wichtig zu überlegen, wie der Abschied am Ende des Lebensgestalten werden soll. Der Film ermutigt dazu, sich auf diese Frageneinzulassen, schon mitten im Leben.Redaktion: Susanne Sturm (MDR)Im Internet: DasErste.de/echteslebenFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail:agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4748080