29.10.2020 - Durch die letzten Aufträge in den Niederlanden, USA und Polen hat NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Dann diese Woche der Börsengang Everfuels und jetzt handelt Everfuel im Moment bei 18,00 NOK - bei einem Emissionspreis von 22,00 NOK - "Flop" wird das genannt. Aber wieso ein Flop? Everfuel hat zu 22,00 NOK die eine Kapitalerhöhung privat "an den Mann gebracht" - immerhin rund 26,8 Mio. EUR. Das benötigte Geld ist da, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Der aktuelle Börsenkurs ist zwar "nicht schön", aber in Tagen, an ...

