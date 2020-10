Während zuletzt viele Anleger auf Gold und Goldaktien setzten, verlor der Rohstoff Öl und die großen Ölunternehmen immer mehr an Wert. Interesse haben viele Investoren aber nach wie vor an beiden Segmenten. Was bei einer Geldanlage in diesen Bereichen zu beachten ist und was die Chancen und Risiken sind, beantwortet die Schoellerbank in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...