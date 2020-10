IHS-Chef Martin Kocher schließt nach dem zweiten deutschen Lockdown nicht aus, dass die Zahl der Arbeitslosen in Österreich heuer auf über 500.000 steigt. "Wir werden in die Richtung kommen und möglicherweise knapp drüber", sagte der Ökonom am Donnerstag im Gespräch mit der APA.Auch wenn die Zahl hohe Symbolkraft habe, sei die Höhe weniger entscheidend als die Frage, ob die Arbeitslosigkeit temporär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...