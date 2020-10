DJ Dupont schreibt im 3. Quartal unterm strich rote Zahlen

Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Chemiekonzern Dupont hat im dritten Quartal 2020 infolge einer coronabedingt schwächeren Nachfrage in einigen Endmärkten rote Zahlen geschrieben. Wie die Dupont de Nemours Inc mitteilte, stand unter dem Strich ein Verlust von 79 Millionen US-Dollar oder 11 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 372 Millionen Dollar bzw 50 Cent je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bereinigt wies Dupont einen Gewinn von 88 Cent je Aktie aus. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 75 Cent je Aktie erwartet hatten. Der Umsatz verringerte sich auf 5,1 Milliarden Dollar von 5,43 Milliarden vor einem Jahr. Analysten hatten mit 5,01 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet.

Für das Gesamtjahr stellte Dupont einen bereinigten Gewinn von 3,17 bis 3,21 Dollar je Aktie bei Erlösen von 20,1 bis 20,2 Milliarden Dollar in Aussicht.

