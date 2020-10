Der bayrische Mutterkonzern will die Marke bis 2030 komplett auf Elektro umstellen. Bis dahin soll es weiterhin auch Verbrenner geben. Drei Modellfamilien mit Elektromotoren: So stellt sich BMW die Angebotspalette für die Marke Mini vor. Ihr Leiter Bernd Köber kündigte zudem gegenüber der Wirtschaftswoche an: "Wir werden das ganze Portfolio bis 2024 elektrifizieren." Damit stelle der Autohersteller diese Marke schneller um als andere. Doch bis 2030 werde die Kleinwagenserie auch Verbrenner führen - selbst die Diesel-Modelle ...

