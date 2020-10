Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Lockdown-Befürchtungen sind eingetreten, der DAX befand sich daraufhin Mitte der Woche im freien Fall. Wie kann man sich gegen fallende Kurse absichern? Zertifikate-Experte Anouch Wilhelms, Société Générale, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf den DAX in Zeiten der neuen Kontaktbeschränkungen und Möglichkeiten, sich für solche Kursstürze zu wappnen. Was der Produktbereich dabei für Möglichkeiten bietet, erklärt er in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".