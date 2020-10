Die Ausverkaufswelle an den Börsen hat am Donnerstag den Ölmarkt erfasst. Während sich die am Mittwoch vor allem in Europa tiefroten Aktienkurse heute im zart grünen Bereich stabilisieren können, rutschen die Ölpreise beschleunigt weiter ab. Heizöl in der DACH-Region wird ebenfalls günstiger erwartet. Verbraucher können mit bis zu einem halben Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechen als gestern. ...

