23.10.2020 - Die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) ist bereits in den rollierenden Zulassungsverfahren in Europa und Kanada eingestiegen und der Pfizer CEO deklarierte die Antragsstellung für die USA in der 3. Novemebrwoche als möglich, kommt von der ehrwürdigen Times weiteres Feuer in die Gerüchteküche. Gemäß britischer Regierungskreise gehe man davon aus, noch vor Weihnachten mit der Verteilung des BioNTech/Pfizer Impfstoffs beginnen zu können. Womit BioNTech/Pfizer das Wettrennen um den ersten Platz bei den nach bisher erprobten Standards zugelassenen Impfstoffen vor Moderna, AstraZeneca und ...

