(shareribs.com) London 29.10.2020 - Der Goldpreis bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Nach der jüngsten Korrektur stabilisiert sich das gelbe Metall, während der US-Dollar sich weiter erholen kann. Neue Lockdowns in Europa steigern die Verunsicherung. Die globalen Aktienmärkte zeigten gestern eine deutliche Korrektur, nachdem klar wurde, dass es in Frankreich und Deutschland zu neuen Lockdowns kommen ...

