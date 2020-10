Mit einem deutlichen Kurssprung sorgt der Turbinenbauer Vestas am Donnerstag für Aufsehen. Der dänische Weltmarktführer übernimmt den Anteil von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) am gemeinsamen Joint Venture und weitet gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den Japanern aus. Am Markt kommt das gut an.Gemeinsam mit MHI betreibt Vestas das Joint Venture MHI Vestas Offshore Wind. Nun übernimmt der Nordex-Rivale aber den 50-prozentigen Anteil der Japaner im Wert von 709 Millionen Euro. MHI bekommt dafür ...

