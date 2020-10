ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UPS nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 202 US-Dollar belassen. Analystin Allison Landry zeigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zutiefst überzeugt von dem Titel. Während die Preise stiegen, nehme die Kapitalintensität der Geschäfte des weltweiten Logistikanbieters ab. Sämtliche Aussagen des Managements während der Telefonkonferenz bestärkten sie in ihrer Einstellung./bek/tav



ISIN: US9113121068

