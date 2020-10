Andy Wang arbeitet seit fast 15 Jahren für Rehm Thermal Systems; bereits seit 2007 ist er im Rehm-Vertriebsteam tätig. 2015 übernahm er als Regional Sales Director of East & North China die Koordination der Vertriebsaktivitäten und die Geschäftsentwicklung in der Region. Seit den 1990er Jahren hat Rehm das beträchtliche Potenzial des asiatischen Marktes erkannt und aktiv Vertriebs- und Servicevertretungen in der Region aufgebaut. 2007 investierte ...

