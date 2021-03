Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, unterstützte die hohen Markterwartungen an "Wasserstoffwerte" und insbesondere an den deutschen Vertreter SFC Energy durch eine klare Zukunftsvision mit einem Umsatzziel von 350-400 Mio EUR in 2025. Und dann gab es letzte Woche die Erweiterung der Vertriebskooperation mit Toyota Tsusho für den asiatischen Markt inclusive China mit einem Umsatzziel von 100 Mio EUR bis 2025. Und jetzt internationale Vertriebs- und Liefervereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...