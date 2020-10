DJ Aroundtown: Vorstandsnominierungen nach TLG-Fusion wirksam

FRANKFURT (Dow Jones)--Aroundtown hat nach der Fusion mit TLG nun wieder einen Co-CEO und einen Chief Development Officer. Die Nominierungen von Barak Bar-Hen als Aroundtowns Co-CEO and COO und von Klaus Krägel as CDO (Chief Development Officer) wurden wirksam, wie das Gewerbeeimmobilienunternehmen mit Sitz in Luxemburg mitteilte.

Die Aroundtown SA hat laut Mitteilung seit Jahresbeginn Objekte im Wert von rund 1,9 Milliarden Euro verkauft und das Veräußerungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Die Objekte wurden im Rahmen zahlreicher Transaktionen, mit einem Gewinn über Buchwert und mit einem Nettomietzins-Multiple von 18x verkauft. Dadurch habe sich die Portfolioqualität verbessert.

Veräußert wurden vor allem Einzel- und Großhandelsimmobilien hauptsächlich in Deutschland.

Die Erlöse aus den Veräußerungen erhöhen die Liquidität des Unternehmens, unterstützen die Schuldentilgung und den Aktienrückkauf.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.