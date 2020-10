Mainz (ots) - Packender Thriller zur deutschen Zeitgeschichte: Ab Freitag, 30. Oktober 2020, 20.15 Uhr, präsentiert das ZDF an vier aufeinanderfolgenden Abenden die vierteilige internationale Serie "Schatten der Mörder - Shadowplay" (Freitag und Samstag jeweils um 20.15 Uhr, Sonntag und Montag jeweils um 22.15 Uhr). Im Ensemble spielen Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Nina Hoss, Logan Marshall-Green, Sebastian Koch, Tuppence Middelton und Maximilian Ehrenreich. Regisseur Måns Mårlind und sein Regiepartner Björn Stein inszenierten die Serie, die 1946 im kriegszerstörten Berlin spielt, nach den Drehbüchern von Måns Mårlind.ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Die Phase unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges - zwischen alltäglichem Kampf ums Überleben, Verarbeitung gesellschaftlicher sowie privater Traumata und Chance auf Neuanfang - ist bis heute so außergewöhnlich wie relevant. Mit 'Schatten der Mörder - Shadowplay' ist es dem internationalen Produktionsteam vor und hinter der Kamera gelungen, diese besondere Zeit mit einem packenden Thriller-Plot zu verweben."Max McLaughlin (Taylor Kitsch) soll im Sommer 1946 in der amerikanischen Besatzungszone in Berlin eine Polizeieinheit aufbauen. Ihm zur Seite wird die deutsche Polizistin Elsie (Nina Hoss) gestellt, die eine Bürgerwehr aus Frauen und Waisenkindern leitet. Max und Elsie stoßen auf einen Mordfall an zwei US-Soldaten und geraten mit korrupten amerikanischen und russischen Diplomaten aneinander. Sie finden heraus, dass hinter dem Verbrechen Hermann Gladow (Sebastian Koch) steckt - ein Schwarzmarktkönig, der von allen "Der Engelmacher" genannt wird. Der frühere Gynäkologe hilft Frauen bei illegalen Abtreibungen, als Gegenleistung rekrutiert er sie für seine Untergrundarmee, der bald schon die intelligente wie verzweifelte Karin (Mala Emde) angehört. Gleichzeitig will Max seinen Bruder Moritz (Logan Marshall-Green) in Berlin stellen, der einen tödlichen Privatkrieg gegen entflohene Naziverbrecher führt.In weiteren Rollen sind Anne Ratte-Polle, Benjamin Sadler, Martin Wuttke, Lena Urzendowsky, Lena Dörrie und viele andere zu sehen. Bereits ab Freitag, 30. Oktober 2020, 10.00 Uhr, steht "Schatten der Mörder - Shadowplay" als achtteilige Serie sowohl in der Original- als auch in der synchronisierten deutschen Fassung vorab mit allen Folgen in der ZDFmediathek zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schattendermoerderPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/schatten-der-moerder-shadowplay/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4748456