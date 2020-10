44 % der Finanzexperten überzeugt, dass nachhaltige Geldanlagen höhere Renditen bringen In Deutschland teilen nur 36 % der Finanzexperten diese Einschätzung Vor allem Anleger in Amerika und Asien nachhaltigen Anlagen zugewandt Risiko von nachhaltigen gegenüber konventionellen Investments niedriger eingestuft Nachfragehoch für "nachhaltige Aktien" auf Google, maximaler Trend-Score von 100 Nachhaltige ETFs mit Kursgewinnen von bis zu 69 %, während DAX an Notierung verliert 44 Prozent der sachkundigen ...

