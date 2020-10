Die GBC-Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker haben mit Herrn Paul Echt, CFO der Media and Games Invest plc, über die jüngste Privatplatzierung im Rahmen eines Dual-Listings an der Stockholmer Börse Nasdaq Nordic und die weiteren Aussichten des Unternehmens gesprochen.GBC AG: Herr Echt, was waren die Beweggründe für ein Dual-Listing an der Stockholmer Börse Nasdaq Nordic und welche Effekte erwarten Sie in Bezug auf den Handel (Liquidität) und die Sichtbarkeit ihrer Aktie? Lassen sich bereits jetzt schon erste positive Effekte erkennen?Herr Echt: Das lässt sich mit einem klaren Ja beantworten. Wenn wir die erste Handelswoche nach dem Listing ausblenden, auf Grund außergewöhnlich hoher, transaktionsbedingter Volumina von bis zu 5 Millionen Euro am Tag, und uns nur die Umsätze seit Beginn der zweiten Handelswoche angucken, sehen wir, dass das Volumen bei durchschnittlich rund 1,0 Millionen Euro täglich liegt, während das Handelsvolumen im gesamten September (vor dem Dual Listing) noch bei durchschnittlich rund 163.000 Euro lag. Das liegt daran, dass sich an der Nasdaq Stockholm in den vergangenen Jahren ein starkes Gaming Cluster entwickelt hat. Dazu zählen erfolgreiche Firmen wie Embracer, Stillfront oder Paradox, deren Aktienkurse in den vergangen drei Jahren zwischen 230% und 1.117% gestiegen sind. Gaming gehört dort zu den heißesten Themen am Kapitalmarkt und viele Investoren sind mit den Geschäftsmodellen und den starken Wachstumsprognosen des Marktes sehr vertraut. Das trifft auf die institutionellen Investoren zu genauso wie auf die Privatanleger und entsprechend stark war auch unsere Kapitalerhöhung fast dreifach überzeichnet. Aber auch international, wie beispielsweise in UK oder den USA, steigt die Wahrnehmung der MGI durch das Listing an der Nasdaq Nordic deutlich an. Das liegt daran, dass viele Investoren die Nasdaq Nordic als internationalen Marktplatz für erfolgreiche Gaming Firmen erkannt haben.GBC AG: Im Rahmen der Privatplatzierung konnten rund 29 Mio. € an Investorengeldern eingeworben werden. Laut Medienberichten sollen sich an der Kapitalmaßnahme auch erstmals sehr namhafte Investoren aus dem Gaming-Sektor beteiligt haben. Sind künftig weitere eigenkapitalbasierte Kapitalmaßnahmen möglich, um das hohe "Wachstumstempo" des Unternehmens nochmals zu steigern?Herr Echt: Durch das parallel umgesetzte Dual Listing am Nasdaq konnten wir einige "Tier-1 and long only"-Investoren für uns gewinnen, da das Thema Gaming, wie schon erwähnt, auf dem schwedischen aber auch dem internationalen Kapitalmarkt sehr bekannt und beliebt ist. Zu den Zeichnern zählen aber auch Investoren, die schon seit der Kapitalerhöhung von 2019 an Bord sind, ihre Holdings jetzt aber nochmal deutlich ausgebaut haben, was wir als sehr hohen Vertrauensbeweis empfinden. Aktuell sind keine weiteren Eigenkapitalmaßnahmen geplant. Generell werden wir diese Option für die Zukunft aber nicht ausschließen, sofern es sinnvoll ist und unterm Strich zu einem Mehrwert für die Aktionäre führt.GBC AG: Ihr Konzern verfolgt allgemein eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie. Bitte erläutern Sie uns kurz Ihren aktuellen strategischen Fokus und welche Rolle die zuletzt durchgeführte Kapitalmaßnahme im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie spielt?Herr Echt: Wir sind ein Wachstumsunternehmen und investieren entsprechend stark, um möglichst schnell möglichst groß zu werden - ohne dabei die Profitabilität aus den Augen zu verlieren - und setzen daher neben organischem Wachstum auch auf Wachstum durch M&A. In den ersten Jahren zwischen 2014 und 2017 haben wir fast ausschließlich auf anorganisches Wachstum gesetzt. Gerade auf dem sehr dynamischen und umkämpften Gaming-Markt ist es wichtig, eine kritische Größe zu erreichen, um von Skaleneffekten zu profitieren. Multiplayer-Spiele leben wie der Name schon sagt davon, dass sie von mehreren zehntausend Spielern gleichzeitig gespielt werden. Das erhöht den Spielspaß, lockt weitere Spieler an und verlängert auch die Lebensdauer jedes einzelnen Spielers. Zusätzlich kann man auch neue Spiele erfolgreicher veröffentlichen, wenn man dies auf einer Plattform macht, auf der monatlich über fünf Millionen Spieler aktiv sind. Wie schon erwähnt ist uns dabei wichtig, dass die Profitabilität nicht verloren geht und wir am Ende unter dem Strich auch ein positives Ergebnis zeigen. Dieser Spagat ist uns in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen, in dem wir Firmen und Assets akquirieren die über funktionierende Spiele und Spieler-Communities verfügen und nach erfolgreicher Integration in unsere Plattform durch Synergieeffekte deutlich profitabler weiterbetrieben werden können. In gleicher Weise werden wir auch einen großen Teil der Erlöse aus der jetzigen Kapitalerhöhung ...

